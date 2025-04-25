Пенсия в Харькове ее мужа должна была назначиться горожан, однако этого не произошло из-за решения ПФУ

Пенсия в Харькове должна была назначиться вдове, которая подала заявление в ПФУ, однако получила неожиданный отказ, из-за чего ей пришлось идти в суд, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Дзержинского районного суда.

После смерти мужчины женщина получила право на наследство, в которое входила и начисленная, но не выплаченная за жизнь разница пенсии за период с 1 декабря 2019 по 1 ноября 2023 года на сумму 488 969 гривен.

Мужчина состоял на учете в Главном управлении ПФУ Харьковской области как пенсионер по выслуге лет согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". После его смерти женщина как наследница первой очереди обратилась к нотариусу и 30 июля 2024 года получила свидетельства о принятии наследства. Пенсия в Харькове ее мужа должна была назначиться горожан, однако этого не произошло.

ПФУ отказал ему в выплате, объяснив отсутствием оснований. Впрочем, официально подтвердил, что за указанный период начислена пенсионная разница в размере 488 969 грн. В этой связи женщина обратилась в суд с требованием признать ее право собственности на эти средства как часть наследства.

Суд принял сторону истицы и признал за ней право на наследственное имущество — пенсию в Харькове, которая была назначена, начислена, но не выплачена ее мужу. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области обязали выплатить ей эту сумму – 488 969 гривен.

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