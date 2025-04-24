Чи продовжиться подорожчання овочів в Харкові, залежатиме від нових урожаїв та динаміки попиту.

Подорожчання овочів в Харкові найбільше зачепило картоплю, капусту та моркву, проте після появи нового урожаю, ціни можуть піти вниз, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевого магазину РОСТ та інших мереж супермаркетів.

Українці щодня купують основні овочі для приготування традиційних страв національної кухні. Картопля, капуста та морква — невід’ємні компоненти багатьох повсякденних страв, які можна побачити майже на кожному столі. Тому подорожчання овочів в Харкові — це неприємний удар по гаманцям.

Картоплю рожеву продають по 35,90 гривень, а молоду значно дорожче - 42,90. Найдешевша у супермаркеті Auchan коштує 27,90 грн за кіло. Найдорожче коштує сорт «Гранада» – за кіло доведеться віддати вже 41,50 грн. Також супермаркет пропонує картоплю ранню по ціні 41,90 грн за кіло.

Що стосується капусти, в області спостерігається зниження цін. Молода капуста подешевшала на 9,97 — з 101,54 до 96,90 грн за кілограм. Натомість білокачанна подорожчала з 50,83 до 57,90. Морква також дещо подорожчала: до 42,90, що становить зростання на 3,5%.

Варто відзначити, що порівняно з торішніми цінами поточні вищі в 4,5 раза. Чи продовжиться цінове збільшення, залежатиме від нових урожаїв та динаміки попиту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.