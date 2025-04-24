Подорожание овощей в Харькове больше всего задело картофель, капусту и морковь, однако после появления нового урожая, цены могут пойти вниз, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали данные местного магазина РОСТ и других сетей супермаркетов.
Украинцы каждый день покупают основные овощи для приготовления традиционных блюд национальной кухни. Картофель, капуста и морковь – неотъемлемые компоненты многих повседневных блюд, которые можно увидеть почти на каждом столе. Поэтому подорожание овощей в Харькове – это неприятный удар по кошелькам.
Картофель розовый продают по 35,90 гривен, а молодой значительно дороже - 42,90. Самая дешевая в супермаркете Auchan стоит 27,90 грн за кило. Дороже всего стоит сорт «Гранада» – за кило придется отдать уже 41,50 грн. Также супермаркет предлагает картошку раннюю по цене 41,90 грн за кило.
Что касается капусты, в области наблюдается понижение цен. Молодая подешевела на 9,97 - со 101,54 до 96,90 грн за килограмм. А белокочанная подорожала с 50,83 до 57,90. Морковь также несколько подорожала до 42,90, что составляет рост на 3,5%.
Следует отметить, что по сравнению с прошлогодними ценами текущие выше в 4,5 раза. Продолжится ли ценовое увеличение, будет зависеть от новых урожаев и динамики спроса.
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