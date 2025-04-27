Грошова допомога для ВПО в Одесі це не єдиний вид підтримки, яку можуть отримати ті, хто потребує.

Усі громадяни України, включно з тими, хто отримує грошову допомогу для ВПО в Одесі, мають право на безоплатні медичні послуги, незалежно від місця проживання чи реєстрації, повідомляє Politeka.

Для цього необхідно лише підписати декларацію з лікарем у найближчому медичному закладі. Процедура укладання декларації є безкоштовною і діє на всій території України.

Як зазначено в офіційному повідомленні, детальнішу інформацію про порядок декларування можна отримати за посиланням.

Якщо у вас виникають труднощі з доступом до медпослуг, програмою «Доступні ліки» або порушуються права на медичну допомогу — звертайтесь на гарячу лінію Національної служби здоров’я України: (понеділок–п’ятниця, з 9:00 до 18:00).

У разі порушення прав на безоплатну меддопомогу, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни можуть звернутися по юридичну підтримку до Благодійного фонду «Право на захист»:

+380 99 507 50 90

+380 68 507 50 90

+380 93 507 50 90

Отже, грошова допомога для ВПО в Одесі — це не єдиний вид підтримки. Отримати у місті також можна й безкоштовні медичні послуги. Важливо знати й користуватись своїм правом на медпослуги, передбачені державою.

Не зволікайте, адже саме зараз і сьогодні час подбати про власне здоров’я.

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