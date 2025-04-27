Денежная помощь для ВПЛ в Одессе это не единственный вид поддержки, которую могут получить нуждающиеся.

Все граждане Украины, включая получающих денежную помощь для ВПЛ в Одессе, имеют право на безвозмездные медицинские услуги, независимо от места жительства или регистрации, сообщает Politeka.

Для этого необходимо подписать декларацию с врачом в ближайшем медицинском учреждении. Процедура заключения декларации бесплатна и действует на всей территории Украины.

Как указано в официальном сообщении, более подробную информацию о порядке декларирования можно получить по ссылке .

Если у вас возникают трудности с доступом к медуслугам, программе «Доступные лекарства» или нарушаются права на медицинскую помощь — обращайтесь на горячую линию Национальной службы здоровья Украины: (понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00)

В случае нарушения прав на безвозмездную медпомощь, внутренне перемещенные лица и другие граждане могут обратиться за юридической поддержкой в ​​Благотворительный фонд «Право на защиту»:

+380 99 507 50 90

+380 68 507 50 90

+380 93 507 50 90

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Одессе – это не единственный вид поддержки. Получить в городе можно и бесплатные медицинские услуги. Важно знать и пользоваться своим правом на медуслуги, предусмотренные государством.

Не медлите, ведь именно сейчас и сегодня пора позаботиться о собственном здоровье.

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