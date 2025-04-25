Місцеві мешканці помітили подорожчання бензину в Одесі у Світлий тиждень, коли всі традиційно їдуть до родичів чи на природу.

Подорожчання бензину в Одесі вже впливає на гаманці містян, адже погода чудова і у святкові дні хочеться відправитись в гості чи навіть просто на природу, повідомляє Politeka.

Актуальні дані сервісу vseazs.com показали помітну різницю у вартості пального між Київською та нашою областями. Подорожчання бензину в Одесі доволі помітне, тому розповідаємо, мешканцям якого регіону буде вигідніше заправитись.

Отже, за станом на 21 квітня 2025 року, А-95 у столиці коштує 53.97 грн/л, тоді як в нашій - вже 54.99. Здавалося б, одна гривня - не критично, але якщо заправляєш повний бак на 50 літрів, то різниця стає більш відчутною.

А от А-98, навпаки, приємніше здивує одеситів - 49.50 проти київських 52.00 грн. А от найбільше дивує вартість А-80. Подорожчання бензину в Одесі значно помітніше, бо тут він вартує 27.77, а в столиці - 17.99 за літр.

З дизпаливом ситуація майже паритетна: 52.47 у Києві проти 52.99 у нас. А ось преміум-дизель (ДП+) у столиці коштує більше на гривню: 57.50 грн та 56.50 відповідно. Газ для авто - найдешевший з усіх, і тут різниця майже непомітна: 35.12 гривень у Київській та 35.67 в нашій області.

Причини такої розбіжності є не лише у регіональній політиці АЗС. За словами Олександра Сіренка, головного редактора “Нафторинку”, оптові ціни на дизпаливо ще з 9 квітня просіли нижче 40 грн/л, що мало б відбитися й на роздрібній вартості. Але поки що бачимо інше.

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