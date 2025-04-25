Местные жители заметили подорожание бензина в Одессе в Светлую неделю, когда все традиционно едут к родственникам или природе.

Подорожание бензина в Одессе уже влияет на кошельки горожан, ведь погода отличная и в праздничные дни хочется отправиться в гости или просто на природу, сообщает Politeka.

Актуальные данные сервиса vseazs.com показали заметную разницу в стоимости горючего между Киевской и нашей областями. Подорожание бензина в Одессе достаточно заметно, поэтому рассказываем, жителям какого региона будет выгоднее заправиться.

Следовательно, по состоянию на 21 апреля 2025 года А-95 в столице стоит 53.97 грн/л, тогда как в нашей - уже 54.99. Казалось бы, одна гривна – не критично, но если заправляешь полный бак на 50 литров, то разница становится более ощутимой.

А вот А-98, напротив, приятнее удивит одесситов – 49.50 против киевских 52.00 грн. А вот больше удивляет стоимость А-80. Подорожание бензина в Одессе значительно заметнее, потому что здесь он стоит 27.77, а в столице – 17.99 за литр.

А вот премиум-дизель (ДП+) в столице стоит больше на гривну: 57.50 грн и 56.50 соответственно.

Причины такого расхождения не только в региональной политике АЗС. По словам Александра Сиренко, главного редактора "Нафторинка", оптовые цены на дизтопливо еще с 9 апреля просели ниже 40 грн/л, что должно отразиться и на розничной стоимости. Но пока видим другое.

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