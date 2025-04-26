Гуманітарну допомогу в Києві можна отримати, звернувшись за вказаними контактами.

Гуманітарну допомогу в Києві можуть отримати окремі категорії громадян, повідомляє Politeka.

Росія знову атакувала мирні українські міста. У ніч із 23 на 24 квітня Київ зазнав чергового удару: є загиблі й постраждалі. У зв’язку з цим міжнародна благодійна організація «Посланець Миру» надає гуманітарну допомогу в Києві всім, хто постраждав унаслідок цих обстрілів.

МБО «Посланець Миру» працює з 2009 року. Організація реалізує соціальні ініціативи, надаючи підтримку дітям, родинам та людям, які опинилися в кризових обставинах. Цього разу допомога спрямована на мешканців і гостей столиці, які фізично чи майново постраждали через російську агресію 23–24 квітня.

Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку за номером телефону: +38 (050) 644 40 41.

Усі звернення розглядаються індивідуально. Надається найнеобхідніше: продукти, речі першої потреби, консультація.

Не залишайтеся наодинці зі своїм болем — «Посланець Миру» готовий підтримати тих, кому зараз найважче.

Організація закликає всіх, хто потребує, не зволікати та звертатися по підтримку вже зараз. МБО робить усе можливе, щоб ніхто з українців не залишився наодинці з бідою.

Кожна подана заявка — це ще один крок до відновлення миру та безпеки.

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