Гуманитарную помощь в Киеве можно получить, обратившись за указанными контактами.

Гуманитарную помощь в Киеве могут получить отдельные категории граждан, сообщает Politeka.

Россия снова атаковала мирные украинские города. В ночь с 23 на 24 апреля Киев получил очередной удар: есть погибшие и пострадавшие. В этой связи международная благотворительная организация «Посланник Мира» оказывает гуманитарную помощь в Киеве всем, кто пострадал в результате этих обстрелов.

МБО "Посланник Мира" работает с 2009 года. Организация реализует социальные инициативы, оказывая поддержку детям, семьям и людям, оказавшимся в кризисных обстоятельствах. В этот раз помощь направлена ​​на жителей и гостей столицы, физически или имущественно пострадавших из-за российской агрессии 23-24 апреля.

Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку по телефону: +38 (050) 644 40 41.

Все обращения рассматриваются индивидуально. Предоставляется самое необходимое: продукты, вещи первой необходимости, консультация.

Не оставайтесь наедине со своей болью – «Посланник Мира» готов поддержать тех, кому сейчас труднее всего.

Организация призывает всех нуждающихся не медлить и обращаться за поддержкой уже сейчас. МБО делает все возможное, чтобы никто из украинцев не остался наедине с бедой.

Каждая поданная заявка – это еще один шаг к восстановлению мира и безопасности.

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