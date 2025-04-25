Грошова допомога в Дніпрі є важливою підтримкою для багатьох родин, і міська влада та різні організації продовжують надавати її тим, хто цього потребує.

Грошова допомога в Дніпрі доступна для окремих категорій населення, а також для тих, хто потрапляє під певні соціальні критерії, повідомляє Politeka.

Як пояснює начальниця відділу прийому громадян з питань соціальної підтримки та компенсацій, Любов Чорна, з 1 квітня по 31 жовтня люди з інвалідністю можуть розраховувати на 500 гривень щомісячно, а з 1 листопада по 31 березня сума зростає до 700 гривень.

Ця грошова допомога у Дніпрі перераховується безготівково на рахунки житлово-комунальних підприємств міста, тому громадянам не потрібно хвилюватися за вчасну оплату комуналки.

Ця адресна грошова допомога в Дніпрі покриває ряд послуг, зокрема: утримання будинків і прибудинкових територій, управління багатоквартирними будинками, вивезення твердих побутових відходів, обслуговування ліфтів, а також витрати на тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення.

Кошти на оплату ЖКП доступні не всім. Їх можуть отримати родини, де є діти з інвалідністю, а також особи з I групою, включаючи людей з вадами зору, психічними розладами, порушеннями опорно-рухового апарату або з інвалідністю з дитинства. Також право на підтримку мають особи з II групою з дитинства.

Щоб оформити - потрібно звернутися до управління соціального захисту населення з необхідними документами. Серед них: заява, копія паспорта або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, довідка про склад сім'ї та інші документи, що підтверджують статус.

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