Денежная помощь в Днепре является важной поддержкой для многих семей, и городские власти и различные организации продолжают оказывать ее нуждающимся.

Денежная помощь в Днепре доступна отдельным категориям населения, а также тем, кто попадает под определенные социальные критерии, сообщает Politeka.

Как объясняет начальник отдела приема граждан по вопросам социальной поддержки и компенсаций, Любовь Черная, с 1 апреля по 31 октября люди с инвалидностью могут рассчитывать на 500 гривен ежемесячно, а с 1 ноября по 31 марта сумма растет до 700 гривен.

Эта денежная помощь в Днепре перечисляется безналично на счета жилищно-коммунальных предприятий города, поэтому гражданам не нужно беспокоиться за оплату коммуналки.

Эта адресная денежная помощь в Днепре покрывает ряд услуг, в том числе содержание домов и придомовых территорий, управление многоквартирными домами, вывоз твердых бытовых отходов, обслуживание лифтов, а также расходы на тепло-, водо-, газо- и электроснабжение, водоотвод.

Средства на оплату ЖКУ доступны не всем. Их могут получить семьи, где есть дети с инвалидностью, а также лица с I группой, включая слабовидящих, психическими расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства. Также право на поддержку имеют лица с II группой с детства.

Чтобы оформить – нужно обратиться в управление социальной защиты населения с необходимыми документами. Среди них: заявление, копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью, справка о составе семьи и другие документы, подтверждающие статус.

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