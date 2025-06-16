Розпочалася реєстрація на отримання грошової допомоги в Дніпрі від Всесвітньої продовольчої програми ООН для самотніх пенсіонерів та осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Ця фіндопомога спрямована на підтримку одиноких громадян похилого віку та людей з обмеженими можливостями, які є підопічними Дніпровського міського територіального центру. Ключовим критерієм для отримання допомоги є розмір пенсії, яка не повинна перевищувати 3500 грн.

"У нашому місті таких людей налічується майже 3 тисячі. Реєстрація на отримання допомоги від ВПП ООН проводиться через управління соціального захисту населення, де для зручності підготовлені унікальні токени (картки з QR-кодом) для швидкої реєстрації. Спеціалісти управлінь соціального захисту вже поінформували потенційних отримувачів допомоги і запросили їх на отримання QR-кодів", – зазначила Ганна Коваленко, начальник відділу прийому громадян з питань надання соціальної допомоги та компенсацій у Чечелівському районі.

Щоб зареєструватися необхідно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та особистий номер телефону. Спеціалісти управлінь також готові допомогти літнім людям з технічними питаннями, наприклад, із введенням даних при реєстрації. Після оформлення заявки громадяни отримують смс-повідомлення з кодом для переказу та інструкцією щодо зняття готівки (2200 грн на місяць).

На сьогодні вже видано 1179 токенів, і робота триває, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

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