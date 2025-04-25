Місцеві мешканці все частіше задаються запитанням про підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині, адже це дуже позначиться на фінансах.

Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині наразі ще не запроваджено, проте експерти наголошують, що це лише питання часу, повідомляє Politeka.

Невідомо, чи надовго вдасться втримати нинішні ціни на водопостачання, враховуючи фінансові труднощі, з якими стикаються місцеві водоканали. Нагадаємо, що зараз жителі регіону сплачують за централізоване постачання 15 гривень 25 копійок за кубометр, а за відведення - 9,82.

Загальна сума складає 25,07 з ПДВ. Ці цифри були встановлені ще у 2022 році й з того часу підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині не відбувалося. Утім, за цей період суттєво зросли витрати підприємств, а чинні ціни вже давно не покривають їхню реальну собівартість.

Щоб хоч якось утримати ситуацію під контролем, обласна влада ухвалила рішення фінансувати різницю цифрах із бюджету. Саме завдяки цьому мешканці наразі не відчувають на собі повного тягаря економічних змін. Але далеко не всі громади мають можливість піти таким шляхом.

У Марганці та Апостоловому, наприклад, накопичуються борги через відсутність компенсацій. Це створює серйозні ризики для стабільності водопостачання. Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині у такому випадку стає питанням часу.

Якщо не буде додаткових вливань з бюджету або фінансової підтримки на рівні держави, перегляд вартості води стане єдиним виходом для багатьох громад. Окремо варто згадати, що органи місцевої влади мають право самостійно ухвалювати рішення про зміну тарифної політики, проте й мають рахуватися із Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

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