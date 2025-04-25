Местные жители все чаще задаются вопросом о повышении тарифов на воду в Днепропетровской области, ведь это очень скажется на финансах.

Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине пока еще не введено, однако эксперты отмечают, что это только вопрос времени, сообщает Politeka.

Неизвестно, удастся ли удержать нынешние цены на водоснабжение, учитывая финансовые трудности, с которыми сталкиваются местные водоканалы. Напомним, что сейчас жители региона платят за централизованную поставку 15 гривен 25 копеек за кубометр, а за отвод - 9,82.

Общая сумма составляет 25,07 по НДС. Эти цифры были установлены еще в 2022 году и с тех пор повышения тарифов на воду в Днепропетровской области не происходило. Впрочем, за этот период существенно выросли расходы предприятий, а действующие цены уже давно не покрывают их реальную себестоимость.

Чтобы хоть как-то удержать ситуацию под контролем, областные власти приняли решение финансировать разницу в цифрах из бюджета. Именно благодаря этому жители пока не ощущают на себе полного бремени экономических изменений. Но далеко не все общины имеют возможность пойти по такому пути.

В Марганце и Апостоловом, например, накапливаются долги из-за отсутствия компенсаций. Это создает серьезные опасности для стабильности водоснабжения. Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области в таком случае становится вопросом времени.

Если не будет дополнительных вливаний из бюджета или финансовой поддержки на уровне государства, пересмотр стоимости воды станет единственным выходом для многих общин. Отдельно следует упомянуть, что органы местной власти имеют право самостоятельно принимать решение об изменении тарифной политики, однако должны считаться с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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