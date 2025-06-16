Началась регистрация на получение денежной помощи в Днепре от Всемирной продовольственной программы ООН для одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

Эта финпомощь направлена ​​на поддержку одиноких пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, которые являются подопечными Днепровского городского территориального центра. Ключевым критерием для получения пособия является размер пенсии, которая не должна превышать 3500 грн.

"В нашем городе таких людей насчитывается почти 3 тысячи. Регистрация на получение помощи от ВПП ООН проводится через управление социальной защиты населения, где для удобства подготовлены уникальные токены (карты с QR-кодом) для быстрой регистрации. Специалисты управлений социальной защиты уже проинформировали потенциальных получателей помощи и пригласили их на получение QR-кодов", - отметила и компенсаций в Чечеловском районе

Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и личный номер телефона. Специалисты управлений также готовы помочь пожилым людям по техническим вопросам, например, с вводом данных при регистрации. После оформления заявки граждане получают смс-сообщение с кодом для перевода и инструкцией по снятию наличных денег (2200 грн в месяц).

На сегодняшний день уже выдано 1179 токенов, и работа продолжается, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

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