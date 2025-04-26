Міністерство енергетики України выдповыло на інформацію, що з'явилася в мережі, про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові.

Багатьох містян турбує питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, ми розібрались, скільки доведеться платити вже в травні, повідомляє Politeka.net.

Міністерство енергетики України спростувало інформацію, що з'явилася в мережі, про можливе зростання цін на природний газ та електроенергію.

Відповідно до заяви, у відомстві запевнили, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не планується, а повідомлення про це не відповідають дійсності.

"Уряд неодноразово заявляв: питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному. Метою поширення заяв щодо цього є дестабілізація соціальної ситуації в країні", — повідомили у Міненерго.

На сьогоднішній день тарифи на газ і електроенергію залишаються незмінними. Споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу" (що становлять 98% від загальної кількості), продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу. Ця ціна не змінювалася з початку війни.

Тариф на електрику для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год, і останній раз він переглядався в червні 2024 року.

Тим часом, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що тарифи на воду в різних областях України можуть змінюватися, і вже у 2025 році ціна на воду може зрости.

За словами Корольчука, нині 1 кубометр холодної води за лічильником в Україні коливається між 30 і 40 гривнями, проте ця ціна вже не відповідає реальним економічним умовам. З урахуванням підвищення вартості електропостачання та загального економічного становища, фактично вода сьогодні має бути не менше 60 гривень за кубометр.

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