Министерство энергетики Украины ответило на появившуюся в сети информацию о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги в Харькове.

Многих горожан беспокоит вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харькове, мы разобрались, сколько придется платить уже в мае, сообщает Politeka.net.

Министерство энергетики Украины опровергло появившуюся в сети информацию о возможном росте стоимости на природный газ и электроэнергию.

Согласно заявлению, в ведомстве заверили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не планируется, а сообщения об этом не соответствуют действительности.

"Правительство неоднократно заявляло: вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит в повестке дня. Целью распространения заявлений по этому поводу является дестабилизация социальной ситуации в стране", — сообщили в Минэнерго.

На сегодняшний день цены на газ и электроэнергию остаются прежними. Потребители, пользующиеся услугами "Нефтегаза" (составляющие 98% от общего количества), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа. Эта стоимость не изменялась с начала войны.

Цена на электричество для населения остается на уровне 4,32 грн за кВтч, и в последний раз он пересматривался в июне 2024 года.

Между тем эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что стоимость на воду в разных областях Украины могут меняться, и уже в 2025 году цена на воду может возрасти.

По словам Корольчука, сейчас 1 кубометр холодной воды по счетчику в Украине колеблется между 30 и 40 гривнами, однако эта цена уже не соответствует реальным экономическим условиям. С учетом повышения стоимости электроснабжения и общего экономического положения фактически вода сегодня должна быть не менее 60 гривен за кубометр.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.