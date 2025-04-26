Доброчинна фундація "Вікно допомоги" розпочала надання оновлених програм гуманітарної допомоги в Харкові, повідомляє Politeka.

Ці програми націлені на підтримку різних категорій осіб, які постраждали від війни.

Серед основних напрямків:

ВПО з зон бойових дій, що тимчасово проживають у місті, отримують допомогу щомісяця протягом перших трьох місяців. Після цього вона надається раз на рік, включаючи продуктові набори та за можливістю одяг, матраци, постіль, гігієну, хімію.

Пенсіонери 75+, що проживають у місті, отримують продукти з доставкою один раз на рік. Також можна взяти одяг, пелюшки, памперси та інші необхідні речі.

Інваліди 1-2 групи та особи з обмеженими можливостями руху отримують послуги раз на 3 місяці. Програма включає продуктові набори, а також за можливістю – одяг, постіль, гігієну, медичний інвентар.

Люди з обмеженими можливостями руху можуть отримати одноразову підтримку, яка включає продукти, матраци, постіль, пелюшки, памперси та інші необхідні речі.

ВПО з Харкова, які мають підтвердження про зруйноване житло, отримують підтримку щокварталу.

Багатодітні сім'ї мають гуманітарку один раз на три місяці, включаючи продукти, одяг, матраци, постіль та іграшки для дітей.