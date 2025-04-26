Доброчинна фундація "Вікно допомоги" розпочала надання оновлених програм гуманітарної допомоги в Харкові, повідомляє Politeka.
Ці програми націлені на підтримку різних категорій осіб, які постраждали від війни.
Серед основних напрямків:
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ВПО з зон бойових дій, що тимчасово проживають у місті, отримують допомогу щомісяця протягом перших трьох місяців. Після цього вона надається раз на рік, включаючи продуктові набори та за можливістю одяг, матраци, постіль, гігієну, хімію.
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Пенсіонери 75+, що проживають у місті, отримують продукти з доставкою один раз на рік. Також можна взяти одяг, пелюшки, памперси та інші необхідні речі.
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Інваліди 1-2 групи та особи з обмеженими можливостями руху отримують послуги раз на 3 місяці. Програма включає продуктові набори, а також за можливістю – одяг, постіль, гігієну, медичний інвентар.
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Люди з обмеженими можливостями руху можуть отримати одноразову підтримку, яка включає продукти, матраци, постіль, пелюшки, памперси та інші необхідні речі.
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ВПО з Харкова, які мають підтвердження про зруйноване житло, отримують підтримку щокварталу.
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Багатодітні сім'ї мають гуманітарку один раз на три місяці, включаючи продукти, одяг, матраци, постіль та іграшки для дітей.
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Матері-одиначки, одинокі опікуни, родини з військовими на фронті можуть отримати підтримку щоквартально.
Важливо: для запису на отримання послуг необхідно зателефонувати на номери гарячої лінії, вказані на офіційній сторінці фундації. Усі програми надають гуманітарну допомогу в Харкові, що включає не лише продуктові набори, а й інші важливі речі для людей, які пережили складні часи через війну.
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