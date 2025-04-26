Благотворительный фонд "Окно помощи" начал предоставление обновленных программ гуманитарной помощи в Харькове, сообщает Politeka.
Эти программы нацелены на поддержку разных категорий лиц, пострадавших от войны.
Среди основных направлений:
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ВПЛ из зон боевых действий , временно проживающих в городе, получают пособие ежемесячно в течение первых трех месяцев. После этого она предоставляется раз в год, включая продуктовые наборы и по возможности одежду, матрасы, постельные принадлежности, гигиену, химию.
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Пенсионеры 75+ проживающие в городе получают продукты с доставкой один раз в год. Также можно взять одежду, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.
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Инвалиды 1-2 группы и лица с ограниченными возможностями движения получают услуги раз в 3 месяца. Программа включает в себя продуктовые наборы, а также по возможности – одежду, постель, гигиену, медицинский инвентарь.
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Люди с ограниченными возможностями движения могут получить одноразовую поддержку, включающую продукты, матрасы, постельные принадлежности, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.
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ВПЛ из Харькова , имеющие подтверждение о разрушенном жилье, получают поддержку ежеквартально.
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Многодетные семьи имеют гуманитарку раз в три месяца, включая продукты, одежду, матрасы, постельные принадлежности и игрушки для детей.
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Матери-одиночки, одинокие опекуны, семьи с военными на фронте могут получить поддержку ежеквартально.
Важное замечание. Для записи на получение услуг необходимо позвонить на номера горячей линии, указанные на официальной странице фонда. Все программы оказывают гуманитарную помощь в Харькове, которая включает не только продуктовые наборы, но и другие важные вещи для людей, переживших сложные времена из-за войны.
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