Благотворительный фонд "Окно помощи" начал предоставление обновленных программ гуманитарной помощи в Харькове, сообщает Politeka.

Эти программы нацелены на поддержку разных категорий лиц, пострадавших от войны.

Среди основных направлений:

  1. ВПЛ из зон боевых действий , временно проживающих в городе, получают пособие ежемесячно в течение первых трех месяцев. После этого она предоставляется раз в год, включая продуктовые наборы и по возможности одежду, матрасы, постельные принадлежности, гигиену, химию.

  2. Пенсионеры 75+ проживающие в городе получают продукты с доставкой один раз в год. Также можно взять одежду, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.

  3. Инвалиды 1-2 группы и лица с ограниченными возможностями движения получают услуги раз в 3 месяца. Программа включает в себя продуктовые наборы, а также по возможности – одежду, постель, гигиену, медицинский инвентарь.

  4. Люди с ограниченными возможностями движения могут получить одноразовую поддержку, включающую продукты, матрасы, постельные принадлежности, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.

  5. ВПЛ из Харькова , имеющие подтверждение о разрушенном жилье, получают поддержку ежеквартально.

  6. Многодетные семьи имеют гуманитарку раз в три месяца, включая продукты, одежду, матрасы, постельные принадлежности и игрушки для детей.

  7. Матери-одиночки, одинокие опекуны, семьи с военными на фронте могут получить поддержку ежеквартально.

деньги

Важное замечание. Для записи на получение услуг необходимо позвонить на номера горячей линии, указанные на официальной странице фонда. Все программы оказывают гуманитарную помощь в Харькове, которая включает не только продуктовые наборы, но и другие важные вещи для людей, переживших сложные времена из-за войны.

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