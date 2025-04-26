Благотворительный фонд "Окно помощи" начал предоставление обновленных программ гуманитарной помощи в Харькове, сообщает Politeka.

Эти программы нацелены на поддержку разных категорий лиц, пострадавших от войны.

Среди основных направлений:

ВПЛ из зон боевых действий , временно проживающих в городе, получают пособие ежемесячно в течение первых трех месяцев. После этого она предоставляется раз в год, включая продуктовые наборы и по возможности одежду, матрасы, постельные принадлежности, гигиену, химию.

Пенсионеры 75+ проживающие в городе получают продукты с доставкой один раз в год. Также можно взять одежду, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.

Инвалиды 1-2 группы и лица с ограниченными возможностями движения получают услуги раз в 3 месяца. Программа включает в себя продуктовые наборы, а также по возможности – одежду, постель, гигиену, медицинский инвентарь.

Люди с ограниченными возможностями движения могут получить одноразовую поддержку, включающую продукты, матрасы, постельные принадлежности, пеленки, памперсы и другие необходимые вещи.

ВПЛ из Харькова , имеющие подтверждение о разрушенном жилье, получают поддержку ежеквартально.

Многодетные семьи имеют гуманитарку раз в три месяца, включая продукты, одежду, матрасы, постельные принадлежности и игрушки для детей.