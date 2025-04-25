Відключення води в Одесі 25 квітня сталося несподівано через аварійну ситуацію на водопроводі.

Комунальні працівники вже працюють над усуненням проблем та ремонтом, а поки сталося відключення води в Одесі 25 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє мешканцям, а також керівникам підприємств і установ про тимчасове обмеження водопостачання через проведення планових ремонтних робіт.

Відключення води в Одесі 25 квітня торкнеться споживачів за наступними адресами:

Івана і Юрія Лип;

Євгена Танцюри;

Анатра провулок;

Іцхака Рабіна;

Академіка Корольова 81/4-81/8.

Аварійні роботи планують завершити до 18:00. Крім того, водопостачання буде припинено на вулиці:

28 Бригади 13, 15 та 17.

Зазначене відключення води в Одесі 25 квітня має завершитись до 19:00. Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:

Київський район : Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.

: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14. Приморський район : Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.

: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105. Хаджибейський район : Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.

: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1. Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.

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