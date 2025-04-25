Отключение воды в Одессе 25 апреля произошло неожиданно из-за аварийную ситуацию на водопроводе.

Коммунальные работники уже работают над устранением проблем и ремонтом, а пока произошло отключение воды в Одессе 25 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям, а также руководителям предприятий и учреждений о временном ограничении водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ.

Отключение воды в Одессе 25 апреля коснется потребителей по следующим адресам:

Ивана и Юрия Лип;

Евгения Танцуры;

Анатра переулок;

Ицхак Рабин;

Академика Королева 81/4-81/8.

Аварийные работы планируют завершить к 18:00. Кроме того, водоснабжение будет прекращено на улице:

28 Бригады 13, 15 и 17.

Указанное отключение воды в Одессе 25 апреля должно завершиться до 19:00. Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:

Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14

: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14 Приморский район : Старобазарный сквер, 3; Проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.

: Старобазарный сквер, 3; Проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105. Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.

: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1. Пересыпский район : Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

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