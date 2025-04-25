Коммунальные работники уже работают над устранением проблем и ремонтом, а пока произошло отключение воды в Одессе 25 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям, а также руководителям предприятий и учреждений о временном ограничении водоснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ.
Отключение воды в Одессе 25 апреля коснется потребителей по следующим адресам:
- Ивана и Юрия Лип;
- Евгения Танцуры;
- Анатра переулок;
- Ицхак Рабин;
- Академика Королева 81/4-81/8.
Аварийные работы планируют завершить к 18:00. Кроме того, водоснабжение будет прекращено на улице:
- 28 Бригады 13, 15 и 17.
Указанное отключение воды в Одессе 25 апреля должно завершиться до 19:00. Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:
- Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14
- Приморский район : Старобазарный сквер, 3; Проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.
- Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.
- Пересыпский район : Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4
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