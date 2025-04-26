Прогноз погоди у Одесі на неділю, 27 квітня 2025 року, очікується прохолодний, але ясний весняний день.

У неділю, 27 квітня 2025 року, в Одесі встановиться по-справжньому весняна погода, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, на мешканців та гостей міста очікує сонячний, сухий і трохи прохолодний день.

З самого ранку над Одесою буде ясне небо — ні хмарність, ні опади не очікуються.

Температура повітря трохи знизиться порівняно з попередніми днями. Опівдні очікується близько +14°C, а ближче до вечора температура знизиться до +11…+13°C.

Незважаючи на прохолоду, ситуація залишиться комфортною.

Вітер буде слабким - близько 4,1 м/с, зі змінним напрямом, що забезпечить легкий освіжаючий ефект. Опади протягом дня малоймовірні, небо залишиться чистим до ночі.

Атмосферний тиск стабільно тримається вище за норму — 754–756 мм рт. ст. Це може трохи позначитися на метеозалежних людях, але значного погіршення самопочуття не прогнозується.

Вологість повітря коливатиметься в межах 37-70%, а рівень ультрафіолетового випромінювання досягне помірного значення - близько 6.

Магнітне поле залишиться спокійним, що також сприяє сприятливому здоров'ю.

Згідно з довгостроковими прогнозами, в регіоні збережеться стабільна весняна погода - без опадів і з денною температурою в межах +16...+22°C. Це чудовий час для прогулянок та активного відпочинку на природі.

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