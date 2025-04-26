Прогноз погоды в Одессе на воскресенье, 27 апреля 2025 года, ожидается прохладный, но ясный весенний день.

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, в Одессе установится по-настоящему весенняя погода, передает Politeka.

По данным синоптиков, жителей и гостей города ожидает солнечный, сухой и немного прохладный день.

С самого утра над Одессой будет ясное небо — ни облачности, ни осадков не предвидится.

Температура воздуха немного понизится по сравнению с предыдущими днями. К полудню ожидается около +14°C, а ближе к вечеру температура снизится до +11…+13°C.

Несмотря на прохладу, обстановка останется комфортной.

Ветер будет слабым — около 4,1 м/с, с переменным направлением, что обеспечит лёгкий освежающий эффект. Осадки на протяжении дня маловероятны, небо останется чистым вплоть до ночи.

Атмосферное давление стабильно держится выше нормы — 754–756 мм рт. ст. Это может незначительно сказаться на метеозависимых людях, но значительного ухудшения самочувствия не прогнозируется.

Влажность воздуха будет колебаться в пределах 37–70%, а уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренного значения — около 6.

Магнитное поле останется спокойным, что также способствует благоприятному самочувствию.

Согласно долгосрочным прогнозам, в регионе сохранится стабильная весенняя погода — без осадков и с дневной температурой в пределах +16…+22°C. Это отличное время для прогулок и активного отдыха на природе.

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