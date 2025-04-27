Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Запоріжжі принесе певні незручності для місцевих мешканців, тож варто бути готовими.

Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Запоріжжі стосуватиметься цілої низки адрес, повідомляє Politeka.

Відключення холодної води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Запоріжжі торкнеться мешканців різних вулиць і будинків, де проходять аварійно-ремонтні роботи на мережах водопостачання. Це зачепить відразу кілька районів міста

Перш за все, плануються ремонти на вулиці Запорізького козацтва. Тут відбудеться перекриття водопостачання на стояку будинку №21 через аварію, що потребує термінового усунення. За повідомленням КП «Запоріжремсервіс», роботи мають завершитися до 28 числа включно.

Також у планах - вулиця Вороніна, де на будинку №29 буде здійснено перекриття на стояку квартир №220. Переривання постачання пов'язано з необхідністю ремонту в будинку ОСББ, а роботи повинні тривати до кінця місяця, тобто до 28 числа.

Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Запоріжжі також торкнеться й інших районів. На бульварі Шевченка, 47, вже з минулої середи з кранів нічого не тече. Ця аварійна ситуація зачіпає також кілька сусідніх помешкань, зокрема №31, до яких відсутній доступ до інженерних мереж. Ремонт на цьому об'єкті повинен завершитися в понеділок, 28.04.2025.

Водночас на Козака Бабури №10, триває усунення проблеми з протіканням в інженерних мережах. Перекриття холодного водопостачання по стояку помешкання №5 стало необхідним для ліквідації витоків. Як і в інших випадках, роботи в цій зоні планується завершити до 28.04.

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