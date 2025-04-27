Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Запорожье принесет определенные неудобства местным жителям, поэтому стоит быть готовыми.

Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Запорожье будет касаться целого ряда адресов, сообщает Politeka.

Отключение холодной воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Запорожье коснется жителей разных улиц и домов, где проходят аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения. Это затронет сразу несколько районов города

Прежде всего планируются ремонты на улице Запорожского казачества. Здесь произойдет перекрытие водоснабжения на стояке дома №21 из-за аварии, требующей срочного устранения. По сообщению КП "Запорожремсервис", работы должны завершиться до 28 числа включительно.

Также в планах – улица Воронина, где на доме №29 будет осуществлено перекрытие на стояке квартир №220. Прерывание снабжения связано с необходимостью ремонта в доме ОСМД, а работы должны продолжаться до конца месяца, то есть до 28 числа.

Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Запорожье также коснется и других районов. На бульваре Шевченко, 47, уже в прошлую среду из кранов ничего не течет. Эта аварийная ситуация затрагивает также несколько соседних помещений, в том числе №31, к которым отсутствует доступ к инженерным сетям. Ремонт на этом объекте должен быть завершен в понедельник, 28.04.2025.

В то же время на Казака Бабури №10 продолжается устранение проблемы с протеканием в инженерных сетях. Перекрытие холодного водоснабжения по стойке помещения №5 стало необходимым для ликвидации утечек. Как и в других случаях, работы в данной зоне планируется завершить к 28.04.

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