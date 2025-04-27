Відключення газу в Одеській області на тиждень з 28 квітня по 4 травня торкнуться одразу кількох населених пунктів.

Українців проінформували про відключення газу в Одеській області на тиждень з 28 квітня по 4 травня, повідомляє Politeka.

Роздільнянське УЕГГ повідомляє про тимчасове зупинення газопостачання для споживачів села Великокомарівка, Роздільнянського району. Процедура триватиме з 10:00 30 квітня 2025 року і орієнтовно буде тривати два дні. Ситуація пов'язана з виконанням робіт по заміні вимикаючих пристроїв та комбінованих регуляторів тиску блакитного палива на вулиці Русанова, що торкнеться будинків по вул. Русанова, Центральній, Сонячній та Парковій.

Крім того, Овідіопольське УЕГГ інформує, що 28 квітня в селі Кароліно-Бугаз на вулицях Приморська, Будівельників та Чорноморська можливі коливання тиску або навіть відсутності газопостачання в багатоквартирних будинках. Пуск газу після виконання робіт запланований на 29 числа 2025 року за умови 100% присутності абонентів.

Іванівське УЕГГ також повідомляє про тимчасову відсутність газопостачання в кількох населених пунктах:

с.Шерове з 10:00 23.04.

с.Прохорове з 10:00 23.04.

с.Богунове з 10:00 24.04.

с.Бузинове з 10:00 25.04.

с.Силівка з 10:00 26.04.

с.Люботаївка з 10:00 26.04.

с.Тарасівка з 10:00 26.04.

с.Козлове з 10:00 28.04.

с.Михайлопіль з 10:00 28.04.

с.Конопопляне з 10:00 29-30.04.

селище Іванівка з 10:00 01-03.05.

Мешканцям зазначених територій слід перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх без представників УЕГГ. Відключення газу в Одеській області на тиждень з 28 квітня по 4 травня є необхідністю. Пуск блакитного палива відбудеться тільки в присутності абонентів, які мають відповідні договори на технічне обслуговування.

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