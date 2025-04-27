Отключения газа в Одесской области на неделю с 28 апреля по 4 мая затронут сразу несколько населенных пунктов.

Украинцы проинформированы об отключении газа в Одесской области на неделю с 28 апреля по 4 мая, сообщает Politeka.

Раздельнянское УЭГХ сообщает о временной остановке газоснабжения для потребителей села Великокомаровка, Раздельнянского района. Процедура продлится с 10:00 30 апреля 2025 года и ориентировочно продлится два дня. Ситуация связана с выполнением работ по замене выключающих устройств и комбинированных регуляторов давления голубого топлива на улице Русанова, которая коснется домов по ул. Русанова, Центральной, Солнечной и Парковой.

Кроме того, Овидиопольское УЭГХ сообщает, что 28 апреля в селе Каролино-Бугаз на улицах Приморская, Строителей и Черноморска возможны колебания давления или даже отсутствия газоснабжения в многоквартирных домах. Пуск газа после выполнения работ запланирован на 29 числа 2025 г. при условии 100% присутствия абонентов.

Ивановское УЭГХ также сообщает о временном отсутствии газоснабжения в нескольких населенных пунктах:

с.Шерове з 10:00 23.04.

с.Прохорово с 10:00 23.04.

село Богуново с 10:00 24.04.

село Бузиново с 10:00 25.04.

с.Силовка с 10:00 26.04.

с.Люботаевка с 10:00 26.04.

с.Тарасовка с 10:00 26.04.

с.Козлове з 10:00 28.04.

с.Михайлополь с 10:00 28.04.

с.Конопопляне с 10:00 29-30.04.

поселок Ивановка с 10:00 01-03.05.

Жителям указанных территорий следует перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать без представителей УЕГГ. Отключение газа в Одесской области на неделю с 28 апреля по 4 мая является необходимостью. Пуск голубого топлива произойдет только в присутствии абонентов, имеющих соответствующие договоры на техническое обслуживание.

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