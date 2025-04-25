Погода в Дніпрі на суботу, 26 квітня 2025 року, на нас чекає теплий весняний день, але є нюанси.

У суботу, 26 квітня 2025 року, на мешканців Дніпра чекає типовий весняний день зі змінною погодою, передає Politeka.

За інформацією синоптиків, ранок може початися з дрібного дощу, проте вже до вечора опади припиняться, поступившись місцем сухій і теплій атмосфері.

З самого ранку над Дніпром переважатиме хмарна погода, яка утримається протягом дня.

Температура повітря вночі становитиме близько +11…+17°C.

Вдень повітря прогріється до +21°C і залишиться в цьому діапазоні до самого вечора.

Незважаючи на високу температуру, помірний вітер до 5,9 м/с принесе легку прохолоду, забезпечуючи приємні погодні умови. Вологість буде підвищеною, але ясні періоди та тепле повітря створять відчуття затишку та комфорту.

Атмосферний тиск буде трохи вищим за середній, що може слабко позначитися на самопочутті метеозалежних людей, проте без значних коливань.

Протягом усього тижня опади не прогнозуються. Переважна ясна та суха погода у регіоні сприяє активному відпочинку, прогулянкам та іншим вуличним заходам.

На тлі загальнонаціонального потепління температурне тло по країні досягає +23°C і вище, особливо у південних та західних областях, де весна впевнено вступає у свої права.

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