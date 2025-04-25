Погода в Днепре на субботу, 26 апреля 2025 года, нас ждет теплый весенний день, но есть нюансы.

В субботу, 26 апреля 2025 года, жителей Днепра ожидает типичный весенний день с переменной погодой, передает Politeka.

По информации синоптиков, утро может начаться с мелкого дождя, однако уже к вечеру осадки прекратятся, уступив место сухой и теплой атмосфере.

С самого утра над Днепром будет преобладать облачная погода, которая сохранится в течение дня.

Температура воздуха ночью составит около +11…+17°C. С восходом солнца начнётся постепенное потепление, и уже к 10:00 температура достигнет отметки +19°C.

В дневные часы воздух прогреется до +21°C и останется в этом диапазоне до самого вечера.

Несмотря на высокую температуру, умеренный ветер до 5,9 м/с принесет легкую прохладу, обеспечивая приятные погодные условия. Влажность будет повышенной, но ясные периоды и теплый воздух создадут ощущение уюта и комфорта.

Атмосферное давление будет немного выше среднего, что может слабо сказаться на самочувствии метеозависимых людей, однако без значительных колебаний.

В течение всей недели осадки не прогнозируются. Преобладающая ясная и сухая погода в регионе способствует активному отдыху, прогулкам и другим уличным мероприятиям.

На фоне общенационального потепления температурный фон по стране достигает +23°C и выше, особенно в южных и западных областях, где весна уверенно вступает в свои права.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.