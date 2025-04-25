Стартував гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі, які є внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд “Хто, якщо не ми” оголосив про можливість отримати продуктові набори з доставкою додому. Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто не може самостійно пересуватися через фізичні обмеження або стан здоров’я, що особливо актуально для маломобільних людей похилого віку, які переживають важкі часи через ситуацію в країні.

Продуктові набори містять все необхідніе, що допоможе забезпечити пенсіонерів для повсякденного життя. Волонтери благодійного фонду "Хто, якщо не ми" доставляють ці пакунки прямо до дверей осель переселенців. Цей вид підтримки дозволяє забезпечити тих, хто не має змоги самостійно вийти з дому, необхідними продуктами харчування та іншими товарами.

Реєстрація на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпрі проходить просто та зручно через офіційну сторінку фонду в Instagram. Всі, хто бажає отримати підтримку, можуть надіслати повідомлення з контактними даними. Після цього з вами зв’яжуться волонтери і організують доставку продуктових наборів на вашу адресу.

Такий підхід дозволяє підтримати найуразливіші верстви населення, полегшивши їхнє життя в умовах війни та допомогти пережити складні часи.

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