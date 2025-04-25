Стартовал гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре, внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд "Кто, если не мы" объявил о возможности получить продуктовые наборы с доставкой на дом. Эта инициатива направлена ​​на поддержку тех, кто не может самостоятельно передвигаться из-за физических ограничений или состояния здоровья, что особенно актуально для маломобильных пожилых людей, которые переживают тяжелые времена из-за ситуации в стране.

Продуктовые наборы содержат все необходимое, что поможет обеспечить пенсионеров для повседневной жизни. Волонтеры благотворительного фонда "Кто, если не мы" доставляют эти свертки прямо к дверям жилищ переселенцев. Этот вид поддержки позволяет обеспечить тех, кто не может самостоятельно выйти из дома, необходимыми продуктами питания и другими товарами.

Регистрация на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре проходит просто и удобно через официальную страницу фонда в Instagram. Все желающие получить поддержку могут отправить сообщения с контактными данными. После этого с вами свяжутся волонтеры и организуют доставку продуктовых наборов по вашему адресу.

Такой подход позволяет поддержать уязвимые слои населения, облегчив их жизнь в условиях войны и помочь пережить сложные времена.

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