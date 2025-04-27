У 2025 році питання підвищення тарифів на воду в Харкові залишається під пильною увагою місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією від КП "Харківводоканал", ціни на централізоване водопостачання та водовідведення для колективних споживачів та мешканців приватного сектору складають 16,032 гривні за 1 м³ за водопостачання та 8,484 гривні за 1 м³ за водовідведення, що в сумі дає 24,516 грн за 1 м³ послуг з водопостачання та водовідведення.

Незважаючи на мораторій на цінове підвищення, експерти відзначають, що це не є остаточним захистом від зростання вартості комунальних послуг у майбутньому.

Як пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, вартість в Україні варіюється від 30 до 40 гривень за кубометр, однак оптимальним варіантом є підвищення ціни до 60 гривень за кубометр для забезпечення належного рівня обслуговування. Вартість гарячої води також може зрости до 150 грн за кубометр.

платіжки

Експерт вважає, що підвищення тарифів на воду в Харкові, ймовірно, станеться восени 2025 року, коли компанії-постачальники води зможуть компенсувати втрати через високі витрати. Він також радить споживачам застосовувати методи економії води, щоб мінімізувати витрати на водопостачання в умовах можливої зміни цін у найближчому майбутньому.

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