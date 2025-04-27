Підвищення тарифів на воду в Харкові, за словами експерта, є лише питанням часу.

У 2025 році питання підвищення тарифів на воду в Харкові залишається під пильною увагою місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією від КП "Харківводоканал", ціни на централізоване водопостачання та водовідведення для колективних споживачів та мешканців приватного сектору складають 16,032 гривні за 1 м³ за водопостачання та 8,484 гривні за 1 м³ за водовідведення, що в сумі дає 24,516 грн за 1 м³ послуг з водопостачання та водовідведення.

Незважаючи на мораторій на цінове підвищення, експерти відзначають, що це не є остаточним захистом від зростання вартості комунальних послуг у майбутньому.

Як пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, вартість в Україні варіюється від 30 до 40 гривень за кубометр, однак оптимальним варіантом є підвищення ціни до 60 гривень за кубометр для забезпечення належного рівня обслуговування. Вартість гарячої води також може зрости до 150 грн за кубометр.

Експерт вважає, що підвищення тарифів на воду в Харкові, ймовірно, станеться восени 2025 року, коли компанії-постачальники води зможуть компенсувати втрати через високі витрати. Він також радить споживачам застосовувати методи економії води, щоб мінімізувати витрати на водопостачання в умовах можливої зміни цін у найближчому майбутньому.

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