Повышение тарифов на воду в Харькове, по словам эксперта, только вопрос времени.

В 2025 году вопрос повышения тарифов на воду в Харькове остается под пристальным вниманием местных жителей, сообщает Politeka.

Согласно информации от КП "Харьковводоканал", цены на централизованное водоснабжение и водоотвод для коллективных потребителей и жителей частного сектора составляют 16,032 гривны за 1 м³ за водоснабжение и 8,484 гривны за 1 м³ за водоотвод, что в сумме дает 21,516 грн.

Несмотря на мораторий на ценовое увеличение, эксперты отмечают, что это не окончательная защита от роста стоимости коммунальных услуг в будущем.

Как пояснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, стоимость в Украине варьируется от 30 до 40 гривен за кубометр, однако оптимальным вариантом является повышение цены до 60 гривен за кубометр для обеспечения должного уровня обслуживания. Стоимость горячей воды может возрасти до 150 грн за кубометр.

Эксперт считает, что повышение тарифов на воду в Харькове, вероятно, произойдет осенью 2025 года, когда компании-поставщики воды смогут компенсировать потери из-за высоких затрат. Он также советует потребителям применять методы экономии воды, чтобы минимизировать расходы по водоснабжению в условиях возможного изменения цен в ближайшем будущем.

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