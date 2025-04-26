Новий графік автобусів у Києві запровадили для того, щоб містянам було комфортно пересуватися містом.

Новий графік автобусів у Києві діятиме з 27 по 30 квітня 2025 року для перевезення людей до міських кладовищ, повідомляє Politeka.

Це рішення ухвалено для зручності киян під час поминальних днів, коли спостерігається великий попит на транспорт. Відзначено, що пік перевезень припаде на неділю, 27 квітня.

Згідно з новим графіком, з 27 по 30 квітня будуть курсувати додаткові рейси. Так, для Північного кладовища буде працювати автобусний мрашрут №258, трамваї №8, №28, №29 і №35. Для Південного - будуть задіяні автобуси №740, тролейбуси №11, №12, №43, №45, а також маршрутні таксі №461 та №496.

До Лісового кладовища та Лук’янівського заповідника теж буде додатковий транспорт, а для Святошинського - будуть задіяні маршрути №23, №56, №57, тролейбус №39 і маршрутні таксі №401, №408.

Крім того, будуть спеціальні рейси для відвідувачів інших кладовищ, зокрема Мишоловського, Чапаєвського, Пирогівського та інших. Усі зміни в маршрутах дозволять киянам без труднощів дістатися до місць поховань у поминальні дні.

Новий графік автобусів у Києві також включає спеціальний транспорт для тих, хто планує відвідати Меморіал на могилі Невідомого солдата, Дарницьке, Звіринецьке поховання та багато інших важливих місць пам’яті.

Інформацію про розклад руху транспорту можна переглянути на Офіційному порталі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.