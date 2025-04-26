Новый график автобусов в Киеве был введен для того, чтобы горожанам было комфортно передвигаться по городу.

Новый график автобусов в Киеве будет действовать с 27 по 30 апреля 2025 года для перевозки людей в городские кладбища, сообщает Politeka.

Это решение принято для удобства киевлян во время поминальных дней, когда наблюдается большой спрос на транспорт. Отмечено, что пик перевозок придется на воскресенье, 27 апреля.

Согласно новому графику, с 27 по 30 апреля будут курсировать дополнительные рейсы. Так, для Северного кладбища будет работать автобусный маршрут №258, трамваи №8, №28, №29 и №35. Для Южного будут задействованы автобусы №740, троллейбусы №11, №12, №43, №45, а также маршрутные такси №461 и №496.

К Лесному кладбищу и Лукьяновскому заповеднику тоже будет дополнительный транспорт, а для Святошинского будут задействованы маршруты №23, №56, №57, троллейбус №39 и маршрутные такси №401, №408.

Кроме того, будут специальные рейсы для посетителей других кладбищ, в частности, Мишеловского, Чапаевского, Пироговского и других. Все изменения в маршрутах позволят киевлянам без труда добраться до мест захоронений в поминальные дни.

Новый график автобусов в Киеве также включает в себя специальный транспорт для тех, кто планирует посетить Мемориал на могиле Неизвестного солдата, Дарницкое, Зверинецкое захоронение и многие другие важные места памяти.

Информацию о расписании движения транспорта можно посмотреть на Официальном портале.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.