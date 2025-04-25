Новий графік автобусів в Одеській області запускають, щоб пасажири мали змогу комфортно пересуватися у важливі дні.

Новий графік автобусів в Одеській області буде діяти на період поминальних днів у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

У Чорноморській та Южненській громадах організовано спеціальні маршрути до кладовищ, аби мешканці мали змогу зручно доїхати до місць вшанування пам’яті рідних.

У Чорноморській міській територіальній громаді 26 та 27 квітня курсуватиме автобус №12 за маршрутом «Чорноморськ – кладовище між Малодолинським та Великодолинським». Відправлення з автостанції починатимуться з 7:00 та триватимуть до 10:30 з інтервалом у 30 хвилин. У зворотному напрямку – з 8:00 до 12:00. Крім того, передбачено безкоштовний соціальний транспорт з відправленням від зупинки «Лікарня» до етнопарку «Нью-Васюки» — три рейси щодня. У неділю на маршруті працюватимуть два трансфери.

Новий графік автобусів в Одеській області також впроваджено в Южненській громаді. Основного дня, 27 квітня, автобуси курсуватимуть щопівгодини з 8:00 до 13:30 між міською автостанцією та кладовищем. У будні дні перед тим, з 21 по 26 квітня, передбачено один рейс туди й назад.

Міські ради закликають громадян врахувати зміни у русі транспорту під час планування поїздок на проводи.

Нагадуємо, що графік може коригуватися залежно від ситуації на дорогах і погодних умов.

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