Новый график автобусов в Одесской области запускают, чтобы пассажиры могли комфортно передвигаться в важные дни.

Новый график автобусов в Одесской области будет действовать на период поминальных дней в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

В Черноморской и Южной общинах организованы специальные маршруты к кладбищам, чтобы жители имели возможность удобно доехать до мест памяти родных.

В Черноморском городском территориальном обществе 26 и 27 апреля будет курсировать автобус №12 по маршруту «Черноморск – кладбище между Малодолинским и Великодолинским». Отправление с автостанции будет начинаться с 7:00 и будет продолжаться до 10:30 с интервалом в 30 минут. В обратном направлении – с 8:00 до 12:00. Кроме того, предусмотрен бесплатный социальный транспорт с отправлением от остановки «Больница» в этнопарк «Нью-Васюки» — три рейса ежедневно. В воскресенье на маршруте будут работать два трансфера.

Новый график автобусов в Одесской области также внедрен в Южной общине. Основной день, 27 апреля, автобусы будут курсировать каждые полчаса с 8:00 до 13:30 между городской автостанцией и кладбищем. В будние дни, с 21 по 26 апреля, предусмотрен один рейс туда и обратно.

Городские советы призывают граждан учесть изменения в движении транспорта при планировании поездок на провода.

Напомним, что график может корректироваться в зависимости от ситуации на дорогах и погодных условиях.

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