Графіки відключення світла в Запоріжжі 26 квітня поки не оприлюднені, однак це може змінитися в будь-яку хвилину, повідомляє Politeka.

Попри напружену ситуацію в енергосистемі, станом на зараз мешканцям міста поки не варто хвилюватися про нові обмеження. Проте графіки відключення світла в Запоріжжі 26 квітня можуть з'явитися в момент, якщо ситуація в енергосистемі зміниться.

Тож краще мати під рукою перевірені джерела інформації та тримати руку на пульсі. Національний оператор Укренерго вкотре наголошує на необхідності ощадливого споживання електроенергії, особливо у вечірні години з дев’ятої ранку до дев’ятої вечора. Саме в цей час мережі зазнають найбільшого навантаження.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 26 квітня поки що не опубліковані, і жодних офіційних попереджень від ДТЕК чи Укренерго щодо введення обмежень на цей день наразі не надходило.

Споживання електроенергії поступово зменшується, що теж грає на користь. За даними Укренерго, рівень споживання поступово знижується або тримається на приблизно однаковому рівні.

Якщо ж ситуація зміниться і обмеження таки будуть, перш за все варто перевірити, до якої групи належить ваш будинок. Це можна зробити на сайті місцевого оператора системи розподілу. Саме там оперативно з’являються оновлення про обмеження, якщо вони вводяться.

Дізнатися, коли електрика з’явиться знову, можна через офіційний сайт Запоріжжяобленерго у розділі про відсутність електроенергії, а також за допомогою чат-ботів у Telegram та Viber.

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