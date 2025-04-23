Українців вже повідомили про графіки відключення світла в Запоріжжі 24 квітня.

Через планові знеструмлення графіки відключення світла в Запоріжжі 24 квітня охоплять десятки вулиць та триватимуть у різні проміжки часу протягом дня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Згідно з офіційними повідомленнями, електропостачання тимчасово припинять через проведення планового ремонту електрообладнання. Зокрема, з 09:00 до 17:00 без постачання залишаться жителі вулиць Алюмінієва, Балтійська, Відмінна, Демократична, Досягнень, Зразкова, Каспійська, Лассаля, Морфлотська, Передова, Тесленка, Чудова, Цегельна та багатьох інших. Повний перелік охоплює понад 100 вулиць та провулків і його можна переглянути через офіційне джерело.

Окремі знеструмлення заплановані також на коротші проміжки часу: наприклад, на вул. Каховській, Парамонова, Штурмовій та Арсена Коваленка електрики не буде по кілька годин протягом дня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 24 квітня можуть вплинути на роботу установ, магазинів та побутові справи мешканців, тому енергетики радять заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, запастись ліхтариками і подбати про альтернативні енергетичні джерела.

Роботи проводяться для покращення якості електропостачання та попередження аварій у майбутньому.

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