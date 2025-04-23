Украинцам уже сообщили о графиках отключения света в Запорожье 24 апреля.

Из-за планового обесточивания графики отключения света в Запорожье 24 апреля охватят десятки улиц и продлятся в разные промежутки времени в течение дня, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ОАО «Запорожьеоблэнерго» .

Согласно официальным сообщениям, электроснабжение временно прекратят из-за проведения планового ремонта электрооборудования . В частности, с 09:00 до 17:00 без снабжения останутся жители улиц Алюминиева, Балтийская, Отличная, Демократическая, Достижений, Образцовая, Каспийская, Лассаля, Морфлотская, Передовая, Тесленко, Чудова, Кирпичная и многих других. Полный перечень охватывает более 100 улиц и переулков, и его можно просмотреть через официальный источник.

Отдельные обесточивания запланированы также на более короткие промежутки времени: например, по ул. Каховской, Парамонова, Штурмовой и Арсена Коваленко электроэнергии не будет несколько часов в течение дня.

Графики отключения света в Запорожье 24 апреля могут повлиять на работу учреждений, магазинов и бытовых дел жителей, поэтому энергетики советуют заранее подготовиться: зарядить технику, запастись фонариками и позаботиться об альтернативных энергетических источниках.

Работы производятся для улучшения качества электроснабжения и предупреждения аварий в будущем.

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