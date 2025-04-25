Графики отключения света в Запорожье 26 апреля пока не обнародованы, однако это может измениться в любую минуту, сообщает Politeka.

Несмотря на напряженную ситуацию в энергосистеме, сейчас жителям города пока не стоит волноваться о новых ограничениях. Однако графики отключения света в Запорожье 26 апреля могут появиться в момент, когда ситуация в энергосистеме изменится.

Так что лучше иметь под рукой проверенные источники информации и держать руку на пульсе. Национальный оператор Укрэнерго в очередной раз отмечает необходимость бережливого потребления электроэнергии, особенно в вечерние часы с девяти утра до девяти вечера. Именно в это время сети испытывают наибольшую нагрузку.

Графики отключения света в Запорожье 26 апреля пока не опубликованы, и никаких официальных предупреждений от ДТЭК или Укрэнерго о введении ограничений на этот день пока не поступало.

Потребление электроэнергии постепенно уменьшается, что тоже играет на пользу. По данным Укрэнерго, уровень потребления постепенно снижается или удерживается на примерно одинаковом уровне.

Если же ситуация изменится и ограничения будут, прежде всего стоит проверить, к какой группе принадлежит ваш дом. Это можно сделать на сайте местного оператора системы распределения. Там оперативно появляются обновления об ограничениях, если они вводятся.

Узнать, когда электрика появится снова, можно через официальный сайт Запорожьяоблэнерго в разделе об отсутствии электроэнергии, а также с помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

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