Містяни вже встигли насолодитися приємною весною, тому показуємо і прогноз погоди в Запоріжжі на 27 квітня.

Після попередніх коливань, прогноз погоди в Запоріжжі на 27 квітня потішить стабільністю та відсутністю опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 27 квітня обіцяє прохолодне, але доволі комфортне повітря і небагато хмар. Весна ніби бере паузу, щоб перевести подих перед новими сюрпризами.

У нічні години температура опуститься до +8 градусів, але насправді відчуватиметься ще нижче, близько +5. Зі сходом сонця ситуація трохи зміниться, однак теплішати буде повільно. Вранці синоптики передбачають всього +9, а до полудня стовпчики термометрів піднімуться до +13.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 27 квітня передбачає, що вечір поверне місто до звичної для цього періоду прохолоди, знову опустившись до +9. Повітря при цьому буде відчутно свіжішим, особливо через вітер, який набере сили до 6 метрів за секунду вдень, хоча вночі і вранці буде менш помітним.

Атмосферний тиск стабільно зростатиме впродовж доби і коливатиметься від 752 до 759 міліметрів ртутного стовпа. Вологість залишиться на помірному рівні, не перевищуючи 47 відсотків уночі, і впаде до 26 відсотків у середині дня. Такий рівень не створює зайвого дискомфорту.

У народі цей день вважався періодом змін і спостережень. Наші пращури помічали, як лисиці залишають свої старі нори і шукають нові, і казали, що саме тоді в них починається своєрідна "куряча сліпота". Якщо день теплий, то чекали похолодання вже на початку травня. Саме в цей період традиційно з’являються перші грози.

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