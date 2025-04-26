Горожане уже успели насладиться приятной весной, потому показываем и прогноз погоды в Запорожье на 27 апреля.

После предварительных колебаний прогноз погоды в Запорожье на 27 апреля порадует стабильностью и отсутствием осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды в Запорожье на 27 апреля обещает прохладный, но достаточно комфортный воздух и немного облаков. Весна будто берет паузу, чтобы перевести дух перед новыми сюрпризами.

В ночные часы температура опустится до +8 градусов, но на самом деле ощущается еще ниже, около +5. С восходом солнца ситуация немного изменится, однако теплеть будет медленно. Утром синоптики предполагают всего +9, а к полудню столбики термометров поднимутся до +13.

Прогноз погоды в Запорожье на 27 апреля предполагает, что вечер вернет город к привычной для этого периода прохладе, снова опустившись до +9. Воздух при этом будет ощутимо свежее, особенно из-за ветра, который вступит в силу до 6 метров в секунду днем, хотя ночью и утром будет менее заметным.

Атмосферное давление будет стабильно расти в течение суток и колебаться от 752 до 759 миллиметров ртутного столба. Влажность останется на умеренном уровне, не превышая 47 процентов ночью и упадет до 26 процентов в середине дня. Такой уровень не создает излишнего дискомфорта.

В прежние времена в этот день был ветер. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили. Если день теплый, то ожидали похолодания уже в начале мая. Именно в этот период традиционно появляются первые грозы.

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