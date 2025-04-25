Підвищення тарифів на воду у Дніпрі пояснюють необхідністю, адже витрати на обслуговування теж зростають.

Підвищення тарифів на воду у Дніпрі торкнеться мешканців уже з квітня, містяни отримають нові платіжки з оновленими сумами абонентської плати, повідомляє Politeka.

Це вже друге тарифне зростання за рік, повідомляє КП "Дніпроводоканал".

Нові суми стосуються плати за абонентське обслуговування — обов’язкового щомісячного платежу, який сплачують усі споживачі послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Зміни набули чинності з 1 квітня 2025 року. Суми зросли орієнтовно на 50 копійок залежно від типу житла та наявності вузлів комерційного обліку.

Для мешканців багатоповерхівок абонплата за водопостачання тепер становить 21,71 грн, а за водовідведення – 20,33 грн. Якщо будинок обладнано вузлом обліку води, то плата зростає до 23,5 грн. У приватному секторі цифри аналогічні, але в разі встановленого вузла обліку водопостачання – вже 42,87 грн.

У "Дніпроводоканалі" наголошують, що незалежно від кількості зареєстрованих осіб або обсягів використання води, плата є обов’язковою. Саме тому підприємство закликає споживачів своєчасно проводити всі розрахунки.

Підвищення тарифів на воду у Дніпрі пояснюють зростанням витрат на обслуговування мереж та потребою у стабільному функціонуванні комунальної інфраструктури.

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