Повышение тарифов на воду в Днепре объясняют необходимостью, ведь расходы на обслуживание тоже увеличиваются.

Повышение тарифов на воду в Днепре коснется жителей уже с апреля, горожане получат новые платежки с обновленными суммами абонентской платы, сообщает Politeka.

Это уже второй тарифный рост за год, сообщает КП "Днепропроводоканал" .

Новые суммы относятся к плате за абонентское обслуживание — обязательному ежемесячному платежу, который платят все потребители услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2025 года. Суммы выросли ориентировочно на 50 копеек в зависимости от типа жилья и наличия узлов коммерческого учета.

Для жителей многоэтажек абонплата за водоснабжение теперь составляет 21,71 грн., а за водоотвод – 20,33 грн. Если здание оборудовано узлом учета воды, то плата растет до 23,5 грн. В частном секторе цифры аналогичны, но при установленном узле учета водоснабжения – уже 42,87 грн.

В "Днепропроводке" отмечают, что независимо от количества зарегистрированных лиц или объемов использования воды, плата обязательна. Именно поэтому предприятие призывает потребителей своевременно производить все расчеты.

Повышение тарифов на воду в Днепре объясняют ростом затрат на обслуживание сетей и потребностью в стабильном функционировании коммунальной инфраструктуры.

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