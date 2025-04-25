Оновлено порядок виплати пенсій у Харківській області у зв’язку з небезпекою, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає обласна військова адміністрація.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації, спричиненої інтенсивними обстрілами та бойовими діями, АТ «Укрпошта» тимчасово зупиняє обслуговування низки населених пунктів Харківщини мобільними поштовими відділеннями. Йдеться про окремі громади Чугуївського, Купʼянського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Для того щоб пенсія в Харківській області залишалась доступною навіть у складних умовах, виплати тепер здійснюватимуться у вигляді термінових грошових переказів. Пенсіонери з постраждалих територій, які раніше отримували виплати через пересувні відділення, зможуть звернутися до будь-якого стаціонарного відділення «Укрпошти» на території України. Для цього необхідно мати при собі паспорт та назвати своє повне ім’я.

Такий формат дозволяє гарантувати як безпеку працівників пошти, так і отримувачів виплат, мінімізуючи ризики перебування у зонах бойових дій.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 300 545.

Щоб уникнути затримок, пенсіонерам радять заздалегідь дізнатися, де найближче працює стаціонарне відділення.

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