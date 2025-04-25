Пенсия в Харьковской области будет выплачиваться иным способом в целях безопасности граждан.

Обновлен порядок выплаты пенсий в Харьковской области в связи с опасностью, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет областная военная администрация .

В связи с усложнением ситуации безопасности, вызванной интенсивными обстрелами и боевыми действиями, АО «Укрпочта» временно останавливает обслуживание ряда населенных пунктов Харьковщины мобильными почтовыми отделениями. Речь идет об отдельных обществах Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

Чтобы пенсия в Харьковской области оставалась доступной даже в сложных условиях, выплаты теперь будут осуществляться в виде срочных денежных переводов. Пенсионеры с пострадавших территорий, ранее получавших выплаты через передвижные отделения, смогут обратиться в любое стационарное отделение «Укрпочты» на территории Украины. Для этого необходимо иметь паспорт и назвать свое полное имя.

Такой формат позволяет обеспечить как безопасность работников почты, так и получателей выплат, минимизируя риски пребывания в зонах боевых действий.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0800300545.

Чтобы избежать задержек, пенсионерам советуют заранее узнать, где ближе работает стационарное отделение.

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