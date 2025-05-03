Найдешевші квартири в Одесі можна знайти на сайтах продажів, дізнайтесь, де знаходиться житло.

Багато українців перебувають у пошуку недорогих варіантів житла без зайвих витрат, вони можуть розглянути кілька найдешевших квартир в Одесі, повідомляє Politeka.net.

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Продаж квартири в Одесі, дешеве житло, близько до Центру, менш як за 8 тисяч доларів (333 321 гривень).

"Компактна самостійна квартира за ціною кімнати в комунальній квартирі! Знаходиться на вулиці Чорноморського козацтва/Церківна. Зручне розташування, подалі від шуму, з закритим двором. Виконаний капітальний ремонт. Спільний санвузол і міні-кухня з мийкою. бонус", - йдеться в оголошенні.

Також продавець додав, що поруч чудове транспортне сполучення та розвинена інфраструктура з магазинами, супермаркетами, банками, аптеками та перукарнями у кроковій доступності, готовий орендний бізнес, живуть квартиранти, готові залишитися. Близькість центральної частини міста та моря.

Продається двокімнатна квартира в районі Черемушки, Парк Горького за 23 000 $

"Терміновий продаж двокімнатної на Черемхах. Загальна площа майже 44 м. Ліквідна ціна. Обстановка залишається", - повідомив продавець.

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