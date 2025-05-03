Многие украинцы находятся в поиске недорогих вариантов жилья без лишних расходов, они могут рассмотреть несколько самых дешевых квартир в Одессе, сообщает Politeka.net.
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Продажа квартиры в Одессе, дешевое жилье, близко к Центру, меньше чем за 8 тысяч долларов (333 321 гривен).
"Компактная самостоятельная квартира по цене комнаты в коммунальной квартире! Находится на улице Черноморского казачества/Церковна. Удобное расположение, подальше от шума, с закрытым двором. Выполнен капитальный ремонт. Совместный санузел и мини-кухня с мойкой. Налицо все необходимые коммуникации. Мебель и бытовая техника остаются для вас, как приятный бонус", - говорится в объявлении.
Также продавец добавил, что рядом прекрасное транспортное сообщение и развитая инфраструктура с магазинами, супермаркетами, банками, аптеками и парикмахерскими в шаговой доступности, готов арендный бизнес, живут квартиранты, готовые остаться. Близость центральной части города и моря.
Продается двухкомнатная квартира в районе Черёмушки, Парк Горького за 23 000 $
"Срочная продажа двухкомнатная на Черемушках. Общая площадь почти 44 м. Ликвидная цена. Обстановка остаётся", - сообщил продавец.
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