Самые дешевые квартиры в Одессе можно найти на сайтах продаж, узнайте, где находится жилье.

Многие украинцы находятся в поиске недорогих вариантов жилья без лишних расходов, они могут рассмотреть несколько самых дешевых квартир в Одессе, сообщает Politeka.net.

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Продажа квартиры в Одессе, дешевое жилье, близко к Центру, меньше чем за 8 тысяч долларов (333 321 гривен).

"Компактная самостоятельная квартира по цене комнаты в коммунальной квартире! Находится на улице Черноморского казачества/Церковна. Удобное расположение, подальше от шума, с закрытым двором. Выполнен капитальный ремонт. Совместный санузел и мини-кухня с мойкой. Налицо все необходимые коммуникации. Мебель и бытовая техника остаются для вас, как приятный бонус", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что рядом прекрасное транспортное сообщение и развитая инфраструктура с магазинами, супермаркетами, банками, аптеками и парикмахерскими в шаговой доступности, готов арендный бизнес, живут квартиранты, готовые остаться. Близость центральной части города и моря.

Продается двухкомнатная квартира в районе Черёмушки, Парк Горького за 23 000 $

"Срочная продажа двухкомнатная на Черемушках. Общая площадь почти 44 м. Ликвидная цена. Обстановка остаётся", - сообщил продавец.

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