Найдешевші квартири у Дніпрі можна знайти у різних районах міста, житло має різний ремонт та не тільки.

Українці, які у пошуку недорогих варіантів житла без зайвих витрат можуть розглянути кілька найдешевших квартир у Дніпрі , повідомляє Politeka.net.

Оголошення з'явилися на OLX, дізнайтесь, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Недорогу нерухомість можна знайти в різних частинах міста, наприклад, двушку продають за 22 000 $.

Продавець повідомив, що виконано усі чернові роботи. Замінені труби, електрика, вікна, шпаклівка стін, новий лічильник світло (день ніч) продовження ремонту за погодженням з покупцем під ключ. від цього і ціна буде змінюватися.

"все обговорюється на квартирі. Від залізничного вокзалу 4.5 км 8 хв машиною", - йдеться в оголошенні.

Економ-клас, смарт-квартира з євроремонтом продається за 16 500$.

Червоний камінь, комунар. Перший поверх 9 Ти ​​поверховий панельний будинок.

Кімната 12 м2 + 12 м2 в загальному користуванні.окремий вхід в кімнату..є можливістю зробити окремий вхід з вулиці (з зворотного боку будинку.

Витяжка на ванну, нова електропроводка, нові труби вода і каналізація, лічильник світло і вода, металу пластикове вікно.

Світильник на пульті, електро водонагрівач меблі на кухні нові. комуналка дуже дешево.

"Запрошуємо на перегляди за вашим бажанням готові скинути відео об'єкта вам на Вайбер або телеграм без торгу", - повідомив продавець.

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